Дом Погба ограбили во время матча с «Атлетико»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что его дом ограбили во время матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот момент в доме находились его дети.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что его дом ограбили во время матча с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. В этот момент в доме находились его дети.

Как передает Report , об этом написал П.Погба в социальной сети Twitter.

«Прошлой ночью худший кошмар нашей семьи осуществился, когда в наш дом вломились и ограбили, пока наши дети спали в своей спальне. Грабители пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они забрали у нас нечто более ценное, чем всё, что было у нас дома… наше чувство безопасности и защищенности. Это произошло в последние минуты вчерашнего матча, когда они знали, что нас не будет дома. Мы с женой поспешили домой, не зная, целы ли и невредимы наши дети. Как отец, в этом мире нет чувства хуже, чем отсутствие возможности быть рядом, чтобы защитить своих детей, и я искренне надеюсь, что никому никогда не придется чувствовать то, что я чувствовал прошлой ночью. Именно по этой причине я хотел бы предложить награду любому, у кого есть ключ к разгадке, чтобы помочь нам», — написал Погба.

Напомним, что по итогам двух матчей «Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» с общим счётом 1:2 и вылетел из Лиги чемпионов.