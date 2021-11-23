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Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока его родители смотрели футбол

Дом игрока "Барселоны" ограбили, пока его родители смотрели футбол Неизвестные ограбили дом форварда "Барселоны" Ансу Фати, пока его родители смотрели матч против "Эспаньола" по телевизору.
Футбол
23 ноября 2021 г. 02:46
Дом игрока Барселоны ограбили, пока его родители смотрели футбол

Неизвестные ограбили дом форварда "Барселоны" Ансу Фати, пока его родители смотрели матч против "Эспаньола" по телевизору.

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

В момент ограбления Фати находился на домашнем стадионе "Камп Ноу" и наблюдал за игрой своих одноклубников с трибун. Грабители проникли на второй этаж дома и вынесли деньги, часы и драгоценности.

Родственники 19-летнего футболиста услышали шум со второго этажа и вызвали полицию, но на момент прибытия представителей закона злоумышленники покинули дом. Сам футболист подал заявление в полицию.

Отметим, что в матче против "Эспаньола" "Барселона" одержала победу со счетом 1:0. Единственный мяч забил голландский нападающий Мемфис Депай.

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Версия на азербайджанском языке "Barselona"nın hücumçusunun evi “Espanyol”la oyun zamanı qarət edilib

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