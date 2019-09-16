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Дом игрока "Барселоны" обокрали во время матча

Дом игрока "Барселоны" обокрали во время матча

Дом футболиста "Барселоны" Самюэля Юмтити обокрали.

Как сообщает Report со ссылкой на La Vanguardia, дом 26-летнего футболиста обокрали во время матча "сине-гранатовых" с "Валенсией". 

Встреча 4-го тура чемпионата Испании состоялась на стадионе "Камп Ноу" в субботу и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:2. Юмтити не принимал участия в игре, но присутствовал на арене. Звонок в полицию сделали соседи футболиста, которые заметили, что дверь принадлежащего французскому защитнику особняка открыта.  

Прибывшие полицейские зафиксировали следы взлома и обнаружили пустой сейф. По показаниям свидетелей, в ограблении участвовало не менее четырех человек в балаклавах. Точная сумма ущерба, причиненного футболисту, не называется.

Отметим, что Юмтити не первый игрок "Барселоны", дом которого обокрали за последнее время. Ранее воры проникали в дома Кевина-Принса Боатенга и Жорди Альбы.

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