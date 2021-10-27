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Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником

Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником Правительство Аргентины присвоило статус исторического памятника дому, где провел первые годы жизни экс-футболист Диего Марадона.
Футбол
27 октября 2021 г. 21:47
Дом, где Марадона провел первые годы жизни, объявили историческим памятником
Диего Армандо Марадона

Правительство Аргентины присвоило статус исторического памятника дому, где провел первые годы жизни экс-футболист Диего Марадона.

Как передает Report, соответствующий указ был опубликован в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

"Объявить местом, имеющим историческую ценность для страны, родной дом Диего Армандо Марадоны, расположенный на улице Асамор 523 в городе Вилья-Фиорито", - говорится в документе.

Как говорится в указе решение было принято в связи с тем, что "огромное влияние легендарного футболиста на культуру Аргентины выходит за рамки его спортивных заслуг и делает его в свете недавней смерти одним из самых узнаваемых символов идентичности" аргентинцев.

Отмечается, что в этом же доме, расположенном в провинции Буэнос-Айрес, родились братья и сестры Марадоны. Кроме того, рядом с зданием находились семь футбольных площадок, "где Диего Армандо Марадона начал формироваться как футболист в детстве".

Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Марадоны.

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