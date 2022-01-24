Дом футболиста "Реала" ограбили во время матча с "Эльче"

Дом нападающего "Реала" Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против "Эльче".

Дом нападающего "Реала" Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против "Эльче".

Как передает Report, об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, грабители проникли в дом через сад в момент, когда там никого не было. Информация о том, какие вещи были украдены, пока не сообщается.

Отметим, что в воскресенье "Реал" вничью сыграл с "Эльче" со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока "Реала" не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а на 58-й минуте нападающего заменили из-за травмы.

Напомним, что дом Бензема подвергается ограблению не в первый раз - подобное случалось в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании "Реал" - "Барселона".