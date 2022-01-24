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Дом футболиста "Реала" ограбили во время матча с "Эльче"

Дом футболиста "Реала" ограбили во время матча с "Эльче" Дом нападающего "Реала" Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против "Эльче".
Футбол
24 января 2022 г. 08:03
Дом футболиста Реала ограбили во время матча с Эльче

Дом нападающего "Реала" Карима Бензема был ограблен во время матча чемпионата Испании против "Эльче".

Как передает Report, об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, грабители проникли в дом через сад в момент, когда там никого не было. Информация о том, какие вещи были украдены, пока не сообщается.

Отметим, что в воскресенье "Реал" вничью сыграл с "Эльче" со счетом 2:2 в матче 22-го тура чемпионата Испании. В первом тайме Бензема впервые в качестве игрока "Реала" не смог реализовать удар с 11-метровой отметки, а на 58-й минуте нападающего заменили из-за травмы.

Напомним, что дом Бензема подвергается ограблению не в первый раз - подобное случалось в 2019 году во время полуфинального матча Кубка Испании "Реал" - "Барселона".

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