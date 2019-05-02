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Дом футболиста "Барселоны" ограбили во время матча с "Ливерпулем"

Дом футболиста "Барселоны" ограбили во время матча с "Ливерпулем"

Полузащитник "Барселоны" Артур Рамос стал жертвой преступников во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем". 

Как сообщает Report со ссылкой на Cadena SER, во время игры в дом 23-летнего бразильского футболиста проникли воры. 

Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе, но неожиданно встретились с его сестрой. Девушка попыталась помешать преступникам, однако те начали ей угрожать. В ходе инцидента были похищены часы Артура. Его сестра не пострадала.

Отметим, что встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0. Матч в Англии состоится 7 мая. 

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