Дом футболиста "Барселоны" ограбили во время матча с "Ливерпулем"

Полузащитник "Барселоны" Артур Рамос стал жертвой преступников во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Как сообщает Report со ссылкой на Cadena SER, во время игры в дом 23-летнего бразильского футболиста проникли воры.

Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе, но неожиданно встретились с его сестрой. Девушка попыталась помешать преступникам, однако те начали ей угрожать. В ходе инцидента были похищены часы Артура. Его сестра не пострадала.

Отметим, что встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0. Матч в Англии состоится 7 мая.