Доходы от продажи "Челси" пойдут на развитие футбола в Великобритании

Правительство Великобритании может направить часть доходов от сделки по продаже лондонского клуба "Челси" на популяризацию и развитие футбола в Соединенном Королевстве.

Правительство Великобритании может направить часть доходов от сделки по продаже лондонского клуба "Челси" на популяризацию и развитие футбола в Соединенном Королевстве.

Как передает Report со ссылкой на газету Times , с данной инициативой выступил бывший совладелец "Арсенала" Дэвид Дин. Он направил письмо министру культуры, средств массовой информации и спорта страны Надин Доррис с предложением потратить 750 млн евро на строительство новых и реконструкцию существующих футбольных площадок по всей стране.

Отметим, что покупатель "Челси" должен быть назван уже в мае.