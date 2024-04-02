Доходы АФФА в прошлом году превысили 35 млн манатов

Доходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) составили 35 млн 617 тыс. манатов в прошлом году.

Доходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) составили 35 млн 617 тыс. манатов в прошлом году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет национальной ассоциации.

13 млн манатов поступило от SOCAR в виде финансовой поддержки и еще 6 млн 475 тыс. манатов в рамках грантового соглашения, 4 млн 854 тыс. манатов - от УЕФА, 4 млн 667 тыс. манатов - от продажи прав на трансляции матчей сборной, 3 млн 277 тыс. манатов по линии ФИФА, 1 млн 180 тыс. манатов - от Liv Bona Dea, 1 млн 180 тыс. манатов - от Международного госпиталя Məlhəm, 236 тыс. манатов - от Rabitabank, 118 тыс. манатов - от Pasha Sigorta, 628 млн 430 тыс. манатов - от прочих организаций.