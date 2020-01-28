​Доходы АФФА увеличились до 4,5 млн манатов

Доходы АФФА за 2019 год увеличились на 4 миллиона 491 тысячу 933 маната.

Как передает Report, доходы в отчетном году составили 29 миллионов 948 тысяч 618 манатов, а в 2018 году этот показатель составил 25 миллионов 456 тысяч 685 манатов.

От основного источника доходов компании SOCAR, федерация получила в 2018 году 11 миллионов 50 тысяч 500 манатов, а в 2019 году - 11 миллионов 964 760 манатов. Это на 914 260 манатов больше, чем в 2018 году.

Наибольший рост доходов был зафиксирован во взносах УЕФА. Оплата от Европейской футбольной ассоциации в 2018 году составила 3 миллиона 54 тысячи 145 манатов, а в 2019 году это было 9 миллионов 262 тысячи 957 манатов, т.е увеличение составило 6 миллионов 208 812 манатов.

Выделенные средства предназначены для развития сборных команд и лиг для разных возрастных групп, массовых программ, стандартов судейства, тренерской работы, инфраструктуры и других областей.

Взносы за солидарность для сезона 2018/2019 в рамках программы "Hat Trick"составляют 476 678 манатов, 3 миллиона 892 тысячи 802 маната за сезон 2019/2020, 2 миллиона 611 тысяч 287 манатов для Лиги Наций, 767 тысяч 71 - для проекта "Hat Trick 4". Для проекта "Hat Trick 5" составил 1 миллион 515 тысяч 119 манатов.