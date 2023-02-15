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Доход ФИФА за последние три года составил рекордные $ 7,6 млрд

Доход ФИФА за последние три года составил рекордные $ 7,6 млрд Доход международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2019 по 2022 год составил рекордные $ 7,6 млрд.
Футбол
15 февраля 2023 г. 00:56
Доход ФИФА за последние три года составил рекордные $ 7,6 млрд

Доход международной федерации футбола (ФИФА) в период с 2019 по 2022 год составил рекордные $ 7,6 млрд.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

Совет ФИФА утвердил годовой отчёт за 2022 год, в котором отмечается рекордный доход в течение цикла 2019–2022 годов. Планируется, что в 2023–2026 годах доход составит $ 11 млрд.

"Беспрецедентные инвестиции ФИФА в футбол являются результатом нашей твёрдой финансовой прозрачности и служат конкретным примером того, как мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным. Оглушительный успех чемпионата мира в Катаре стал ключом к способности организации выполнять свою миссию в отношении наших ассоциаций-членов и мира футбола, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми мы столкнулись в течение прошлого цикла, не в последнюю очередь из-за COVID-19", — приводит слова Инфантино сайт ФИФА.

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Версия на азербайджанском языке FIFA son 3 ildə rekord məbləğdə gəlir əldə edib

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