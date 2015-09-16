 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Додо: Я ждал этого шанса всю жизнь

    Встреча между клубами Габала и ПАОК начнется завтра в 22:00

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "На прошедших играх я делал все, что в моих силах. На завтрашней игре с ПАОК я также сделаю все, что смогу".

    Как сообщает Report, об этом заявил футболист "Габалы" Додо.

    Касаясь встречи с греческим ПАОК в групповом этапе Лиги Европы, Додо сказал: "Я буду вести борьбу для командной победы. Я всю жизнь ждал шанса, чтобы сыграть в групповом этапе. Хочется, чтобы завтра отличился не только я, но и вся команда".

    Отметим, что встреча между клубами "Габала" и ПАОК начнется завтра в 22:00.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi