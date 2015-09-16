​Додо: Я ждал этого шанса всю жизнь

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "На прошедших играх я делал все, что в моих силах. На завтрашней игре с ПАОК я также сделаю все, что смогу".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист "Габалы" Додо.

Касаясь встречи с греческим ПАОК в групповом этапе Лиги Европы, Додо сказал: "Я буду вести борьбу для командной победы. Я всю жизнь ждал шанса, чтобы сыграть в групповом этапе. Хочется, чтобы завтра отличился не только я, но и вся команда".

Отметим, что встреча между клубами "Габала" и ПАОК начнется завтра в 22:00.