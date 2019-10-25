До игры с "Карабахом" между главным тренером и игроком АПОЭЛ произошел инцидент

До игры с "Карабахом" в Баку в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА в лагере кипрского АПОЭЛ произошел конфликт.

Как передает Report, футболист из команды гостей Муса аль-Тамари, узнав после предыгровой тренировки, что не попадет в стартовый состав, выразил главному тренеру Томасу Доллу резкий протест.

Наутро 22-летний иорданский игрок не примкнул к сбору команды. Рассерженный его поступком Долл отстранил Тамари от состава.

Игра, прошедшая на республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова, завершилась ничьей - 2:2.

Отметим, что после трех туров в группе А лидирует с 9 очками испанская "Севилья". "Карабах" с 4 очками занимает второе место, люксембургский "Дюделанж" с 3 очками на третьем месте, а АПОЭЛ с 1 очком последний.