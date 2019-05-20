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До предстоящего в Баку финального матча "Арсенал" встретится с австрийской командой

До финального матча "Арсенал" встретится с австрийской командой

До предстоящего в Баку финала Лиги Европы английский "Арсенал" испытает силы на товарищеском матче. 

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, лондонская команда встретится с австрийским клубом LASK. 

Встречу организуют 23 мая.

Команда, которая завершит бундеслигу на второй строчке, по приглашению "Арсенала" отправится в Англию.

Отметим, что другой участник предстоящего в Баку финала - "Челси" на товарищеской встрече обыграл американскую команду "New England Revolution" со счетом 3:0. На этой встрече полузащитник команды Рубен Лофтус-Чик получил травму. По этой причине он не сможет участвовать в финале Лиги Европы. 

Финал пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. 

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