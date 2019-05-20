До предстоящего в Баку финального матча "Арсенал" встретится с австрийской командой

До предстоящего в Баку финала Лиги Европы английский "Арсенал" испытает силы на товарищеском матче.

Как сообщает Report со ссылкой на Goal.com, лондонская команда встретится с австрийским клубом LASK.

Встречу организуют 23 мая.

Команда, которая завершит бундеслигу на второй строчке, по приглашению "Арсенала" отправится в Англию.

Отметим, что другой участник предстоящего в Баку финала - "Челси" на товарищеской встрече обыграл американскую команду "New England Revolution" со счетом 3:0. На этой встрече полузащитник команды Рубен Лофтус-Чик получил травму. По этой причине он не сможет участвовать в финале Лиги Европы.

Финал пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.