​Для вратаря клуба "Бешикташ" сезон завершился

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Внесена ясность в информацию по поводу состояния здоровья вратаря "Бешикташ" Толги Зенгина, пострадавшего на встрече с "Фенербахче" во время XXV тура чемпионата Турции по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в текущем сезоне 32-летний футболист не сможет помочь своей команде.

В правой мышце бедра вратаря обнаружили травму.

Отметим, что из-за травмы, полученной на 44-ой минуте матча, на котором его команда потерпела поражение со счетом 0:1, Толга Зенгин был вынужден покинуть игру и уступить место Гюнаю Гювенджу.