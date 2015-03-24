​Для вратаря клуба "Бешикташ" сезон завершился

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Внесена ясность в информацию по поводу состояния здоровья вратаря "Бешикташ" Толги Зенгина, пострадавшего на встрече с "Фенербахче" во время XXV тура чемпионата Турции по футболу.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в текущем сезоне 32-летний футболист не сможет помочь своей команде.
В правой мышце бедра вратаря обнаружили травму.
Отметим, что из-за травмы, полученной на 44-ой минуте матча, на котором его команда потерпела поражение со счетом 0:1, Толга Зенгин был вынужден покинуть игру и уступить место Гюнаю Гювенджу.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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