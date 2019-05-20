Для волонтеров финала Лиги Европы в Баку организован специальный вечер приветствия

В организационных работах финального матча Лиги Европы, который состоится в Баку, по 23 сферам и более 40 функциям будут задействованы 1 452 волонтера.

Как передает Report, для волонтеров, которые будут осуществлять деятельность в финале, на Бакинском олимпийском стадионе организован специальный вечер приветствия под названием Kick-off.

Объявившие мероприятие открытым заместитель координатора местного организационного комитета финала Лиги Европы Кямран Велиев и руководитель отдела волонтеров Лиги Европы Юсиф Велиев поблагодарили волонтеров за то, что они являются частью мероприятия, и пожелали им успехов.

В то же время участникам мероприятия была дана информация о сути мероприятия, общем распределении труда волонтеров в день финальной игры. Гостем-сюрпризом программы развлечений, продолжившейся музыкой, специальными развлекательными программами и интересными соревнованиями, стал рэпер Эльшад Хосе.

На этапе обращений в программу волонтеров, созданную в связи с проведением в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА, зарегистрирован рекордный показатель. В процессе регистрации, продолжавшемся с 13 декабря по 31 января, было зарегистрировано более 3 000 волонтеров.

Отметим, что в финале, который состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, встретятся английские команды "Арсенал" и "Челси".