Для охраны порядка на Чемпионате Европы привлекут 580 иностранных полицейских

Около 580 полицейских из европейских стран окажут поддержку германским коллегам для обеспечения безопасности и порядка во время проведения Чемпионата Европы по футболу.

Около 580 полицейских из европейских стран окажут поддержку германским коллегам для обеспечения безопасности и порядка во время проведения Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, об этом сообщило МВД ФРГ.

По данным ведомства, полицейские из-за рубежа будут дежурить на границе, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

"Мы готовимся ко всевозможным сценариям: от исламистского терроризма до беспорядков, учиненных фанатами", - сказала глава ведомства Нэнси Фезер.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.