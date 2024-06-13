Для охраны порядка на Чемпионате Европы привлекут 580 иностранных полицейских

Около 580 полицейских из европейских стран окажут поддержку германским коллегам для обеспечения безопасности и порядка во время проведения Чемпионата Европы по футболу.
Как передает Report, об этом сообщило МВД ФРГ.
По данным ведомства, полицейские из-за рубежа будут дежурить на границе, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
"Мы готовимся ко всевозможным сценариям: от исламистского терроризма до беспорядков, учиненных фанатами", - сказала глава ведомства Нэнси Фезер.
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.