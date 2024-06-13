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Для охраны порядка на Чемпионате Европы привлекут 580 иностранных полицейских

Для охраны порядка на Чемпионате Европы привлекут 580 иностранных полицейских Около 580 полицейских из европейских стран окажут поддержку германским коллегам для обеспечения безопасности и порядка во время проведения Чемпионата Европы по футболу.
Футбол
13 июня 2024 г. 19:43
Для охраны порядка на Чемпионате Европы привлекут 580 иностранных полицейских

Около 580 полицейских из европейских стран окажут поддержку германским коллегам для обеспечения безопасности и порядка во время проведения Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, об этом сообщило МВД ФРГ.

По данным ведомства, полицейские из-за рубежа будут дежурить на границе, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

"Мы готовимся ко всевозможным сценариям: от исламистского терроризма до беспорядков, учиненных фанатами", - сказала глава ведомства Нэнси Фезер.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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