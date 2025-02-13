Для футболистов "Сумгайыта" проведен семинар по договорным матчам

Для игроков женской команды U-15, а также мужских команд U-15, U-16, U-17 и U-19 клуба "Сумгайыт" был проведен семинар по противодействию договорным матчам.

Для игроков женской команды U-15, а также мужских команд U-15, U-16, U-17 и U-19 клуба "Сумгайыт" был проведен семинар по противодействию договорным матчам.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие прошло на стадионе Kapital Bank Arena.

Семинар провел ответственный представитель УЕФА по неприкосновенности игр Сеймур Салимли.

В ходе семинара участникам были представлены обучающие и аналитические материалы, информация о законодательных актах, регулирующих правила игр, а также примеры договорных матчей в Азербайджане и за его пределами, и обсуждены меры борьбы с подобным явлением.