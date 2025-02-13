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Для футболистов "Сумгайыта" проведен семинар по договорным матчам

Для футболистов "Сумгайыта" проведен семинар по договорным матчам Для игроков женской команды U-15, а также мужских команд U-15, U-16, U-17 и U-19 клуба "Сумгайыт" был проведен семинар по противодействию договорным матчам.
Футбол
13 февраля 2025 г. 18:52
Для футболистов Сумгайыта проведен семинар по договорным матчам

Для игроков женской команды U-15, а также мужских команд U-15, U-16, U-17 и U-19 клуба "Сумгайыт" был проведен семинар по противодействию договорным матчам.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, мероприятие прошло на стадионе Kapital Bank Arena.

Семинар провел ответственный представитель УЕФА по неприкосновенности игр Сеймур Салимли.

В ходе семинара участникам были представлены обучающие и аналитические материалы, информация о законодательных актах, регулирующих правила игр, а также примеры договорных матчей в Азербайджане и за его пределами, и обсуждены меры борьбы с подобным явлением.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Sumqayıt”ın futbolçularına danışılmış oyunlarla bağlı seminar keçirilib

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