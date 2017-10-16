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    Для болельщиков матча "Карабах" - "Атлетико" будут выделены специальные автобусы

    Болельщики смогут воспользоваться автостоянкой за три часа до начала матча

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" примет меры для удобства прибытия болельщиков на матч III тура группового раунда Лиги Чемпионов с испанским клубом "Атлетико".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, общественные остановки будут находится в пользовании болельщиков, направляющихся на матч, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе 18 октября.

    Фанаты смогут воспользоваться автостоянкой за 3 часа до начала матча - с 17:00 часов.

    Отметим, что продажа билетов на футбольный матч "Карабах" - "Атлетико" продолжается. Начиная с 17 октября билеты также можно приобрести в пунктах продажи, размещенных перед Бакинским олимпийским стадионом.

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