Для болельщиков матча "Карабах" - "Атлетико" будут выделены специальные автобусы

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" примет меры для удобства прибытия болельщиков на матч III тура группового раунда Лиги Чемпионов с испанским клубом "Атлетико".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, общественные остановки будут находится в пользовании болельщиков, направляющихся на матч, который состоится на Бакинском олимпийском стадионе 18 октября.

Фанаты смогут воспользоваться автостоянкой за 3 часа до начала матча - с 17:00 часов.

Отметим, что продажа билетов на футбольный матч "Карабах" - "Атлетико" продолжается. Начиная с 17 октября билеты также можно приобрести в пунктах продажи, размещенных перед Бакинским олимпийским стадионом.