Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы по итогам полуфинала Кубка Азербайджана

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы по итогам полуфинала Кубка Азербайджана.

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) оштрафовал клубы по итогам полуфинала Кубка Азербайджана.

Как сообщает Report, самая крупная санкция применена в отношении переводчика клуба "Нефтчи" Вугара Алиева.

За неэтичные высказывания и действия в отношении официальных лиц клуба "Товуз Туран" на 90+8 минуте матча он был дисквалифицирован на 5 матчей Кубка Азербайджана. Клуб оштрафован на 4 тыс. манатов.

Кроме того, "Нефтчи" оштрафован на 8 тыс. манатов за выброшенные фанатами на поле предметы, выход посторонних людей на поле, присутствие на поле и в коридоре после матча лиц без пропуска категории "А" и массовое употребление фанатами неэтичных высказываний.

Среди игроков "Сабаила", получивших красные карточки на игре против "Габалы", Вугар Гасанов, Густаво де Франса и Адиль Нагиев пропустят один матч. Бакинский представитель оштрафован на 4,5 тыс. манатов.

Кроме того, за выброшенные фанатами на поле предметы, выход на поле посторонних лиц и употребление фанатами неэтичных высказываний в адрес официальных лиц, "Сабаил" оштрафован на 7,2 тыс. манатов

За использование фанатами "Габалы" пиротехники клуб оштрафован на 800 манатов. Четыре желтые карточки, полученные игроками "Габалы", обошлись клубу в 800 манатов.