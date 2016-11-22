Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы "Карабах" и АЗАЛ

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на заседании были приняты 2 решения по Премьер-лиге.

За желтые карточки, полученные четырьмя футболистами на матче с "Кяпяз" XII тура, "Карабах" оштрафован на 800 манатов.

Легионер АЗАЛа Брайан Фок, удаленный с поля за вторую желтую карточку на 68-ой минуте в матче с "Интером", дисквалифицирован на одну игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.