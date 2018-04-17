Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал клубы, игроков и двух главных тренеров

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на заседании приняли решения по правонарушениям в двух встречах полуфинала Кубка Азербайджана и XXIII тура Премьер-лиги.

На кубке страны болельщики "Нетфчи" и "Габалы" воспользовались пиротехническими средствами. Из-за чего оба клуба были оштрафованы на 800 манатов.

Главный тренер клуба "Сумгайыт" Самир Аббасов был дисквалифицирован на 1 игру из-за того, что его удалили из технической зоны, а клуб оштрафован на 800 манатов.

В Премьер-лиге футболист "Кешлы" Магсад Исаев получил вторую желтую карточку и был дисквалифицирован на 1 игру, а клуб оштрафован на 200 манатов.

По причине 4 желтых карточек у игроков "Габалы" клуб понес убыток в размере 800 манатов. Аналогичная ситуация имеет место в "Кяпяз". Кроме того, "Кяпяз" оштрафован на 1600 манатов ввиду того, что болельщики бросили на поле посторонние предметы.

По причине 4 желтых карточек у игроков, "Нефтчи" оштрафован на 800 манатов. Легионер "Зиря" Яни Урдинов отстранен на 1 игру, клуб оштрафован на 200 манатов ввиду получения им второй желтой карточки.

Главный тренер "Зиря" Айхан Аббасов дисквалифицирован на 1 игру, а клуб оштрафован на 800 манатов в связи с тем, что его удалили из технической зоны. Главный тренер "Зиря" сможет попасть в техническую зону только в последнем туре.