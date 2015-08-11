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    ​Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал "Габалу"

    Карабах также не остался без наказания

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА дал правовую оценку событиям в ходе I тура Премьер-лиги Азербайджана. Как сообщает Report, комитет оштрафовал клубы "Габала" и "Карабах".

    В ходе матча в Габале футболист хозяев поля Рашад Садыгов получил красную карточку за грубую игру и был удален с поля, в связи с чем он отстранен от участия в двух играх, а клуб оштрафован на 2000 манатов.

    "Карабах" также оштрафован на 1000 манатов за применение болельщиками клуба пиротехнических средств. 

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