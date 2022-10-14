Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал четыре клуба

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наказал клубы "Габала", "Нефтчи", "Туран Товуз" и "Шамахы".

Дисциплинарный комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) наказал клубы "Габала", "Нефтчи", "Туран Товуз" и "Шамахы".

Как сообщает Report, во время матча IX тура Премьер-лиги Азербайджана между клубами "Габала" и "Карабах" болельщики клуба бросили на поле посторонние предметы. По этой причине ФК "Габала" был оштрафован на 1600 манатов.

ФК "Нефтчи" также оштрафован на 1600 манатов за то, что во время матча "Нефтчи" - "Туран Товуз" болельщики клуба бросили на поле посторонние предметы.

"Туран Товуз" оштрафован на 800 манатов. Причиной послужило получение четырьмя игрока клуба желтых карточек.

Во время матча "Зиря" – "Шамахы" на футболке футболиста Ровшана Шахмурадова не было ни имени, ни фамилии. С учетом этого клуб "Шамахы" оштрафован на 3000 манатов.