Дисциплинарный комитет АФФА обнаружил судейскую ошибку на матче Премьер-лиги Азербайджана

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА аннулировал желтую карточку, показанную футболисту "Зиря" Ричарду Гадзе на встрече с "Сабаилем" в XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, решение было принято после просмотра видео повтора эпизода, произошедшего на 43 минуте матча.

В решении отмечается, что показав Гадзе желтую карточку за симуляцию, главный судья Ингилаб Мамедов неправильно расценил эпизод. Встреча завершилась выездной победой "Зиря" со счетом 1:0.

Кроме того, за использование болельщиками "Карабаха" пиротехники на встрече с "Нефтчи" и за получение четырьмя футболистами "Кешля" на матче с "Габалой" желтой карточки, Дисциплинарный комитет применил штраф на сумму 800 манатов.