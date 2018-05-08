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    Дисциплинарный комитет АФФА обнаружил судейскую ошибку на матче Премьер-лиги Азербайджана

    Показанная футболисту Зиря желтая карточка аннулирована

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА аннулировал желтую карточку, показанную футболисту "Зиря" Ричарду Гадзе на встрече с "Сабаилем" в XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report, решение было принято после просмотра видео повтора эпизода, произошедшего на 43 минуте матча.

    В решении отмечается, что показав Гадзе желтую карточку за симуляцию, главный судья Ингилаб Мамедов неправильно расценил эпизод. Встреча завершилась выездной победой "Зиря" со счетом 1:0.

    Кроме того, за использование болельщиками "Карабаха" пиротехники на встрече с "Нефтчи" и за получение четырьмя футболистами "Кешля" на матче с "Габалой" желтой карточки, Дисциплинарный комитет применил штраф на сумму 800 манатов. 

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