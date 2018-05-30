Дисциплинарный комитет АФФА объявил последние наказания сезона

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Дисциплинарного комитета АФФА были рассмотрены инциденты, произошедшие на последнем матче сезона 2018-2019 в финале Кубка Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, были наказаны встретившиеся 28 мая клубы "Кешля" и "Габала".

Из-за полученных 5-ю футболистами красной карточки, столичный клуб оштрафован на 800 манатов.

Агрессивное поведение футболиста "Габалы" Ильгара Гурбанова на 88-й минуте стало причиной получения красной карточки и отстранения игрока, а также его дисквалификации на 2 матча. Клуб оштрафован на 1600 манатов.

Кроме того, команда оштрафована на 800 манатов за использование болельщиками на 55-й минуте матча пиротехники и на 1600 манатов из-за того, что на 90+3 минуте игры болельщики бросили на поле посторонние предметы.

Отметим, что матч завершился победой "Кешлы" со счетом 1:0.