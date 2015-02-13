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    Дисциплинарный комитет АФФА наказал вратаря клуба "Габала"

    Дмитрий Безотосный пропустит игру с Нефтчи

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарной комитет АФФА дал правовую оценку событиям, происшедшим на поле во время XXI тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, комитет оштрафовал 4-х футболистов "Симург" на 1000 манатов из-за получения желтой карточки на матче с клубом "Габала".

    Кроме того, на 45+2 минуте матча вратарь "Габалы" Дмитрий Безотосный был наказан на одну игру, так как был выведен с поля, получив красную карточку. Сам клуб оштрафован на 200 манатов. 15 февраля украинскому трансферу придется пропустить очередную игру с "Нефтчи".

    Отметим, что матч "Симург" - "Габала" завершился победой хозяина поля - 2:0.

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