Дисциплинарный комитет АФФА наказал вратаря клуба "Габала"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Дисциплинарной комитет АФФА дал правовую оценку событиям, происшедшим на поле во время XXI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, комитет оштрафовал 4-х футболистов "Симург" на 1000 манатов из-за получения желтой карточки на матче с клубом "Габала".

Кроме того, на 45+2 минуте матча вратарь "Габалы" Дмитрий Безотосный был наказан на одну игру, так как был выведен с поля, получив красную карточку. Сам клуб оштрафован на 200 манатов. 15 февраля украинскому трансферу придется пропустить очередную игру с "Нефтчи".

Отметим, что матч "Симург" - "Габала" завершился победой хозяина поля - 2:0.