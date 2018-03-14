Дисциплинарный комитет АФФА наказал "Кяпяз"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА наказал клуб "Кяпяз".

Как сообщает Report, причина связана с тем, что после матча XIX тура Премьер-лиги Азербайджана с "Габалой" местные болельщики забросали камнями автобус с участниками гостевой команды.

Это произошло в тот момент, когда "красно-черные" покидали территорию Гянджинского городского стадиона.

"Кяпяз" оштрафован на 4000 манатов, так как не на должном уровне обеспечил безопасность "Габалы".

Кроме того, гянджинскому клубу придется возместить ущерб, нанесенный гостевой команде.

Отметим, что матч завершился победой "Габалы" со счетом 1:0.