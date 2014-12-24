Дисциплинарный комитет АФФА наказал Камрана Агаева

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Вратарь клуба "Габала" и сборной Азербайджана Камран Агаев наказан Дисциплинарным комитетом АФФА.

По сообщению Report, 28-летний голкипер получил это наказание за то, что во время очередного матча Topaz Премьер-лиги с бакинским клубом "Интер" умышленно ударил игрока команды соперников Микеля Альваро. Данный эпизод, произошедший на 79-ой минуте матча, не ускользнул от внимания арбитра матча Фариза Юсифова. После просмотра видеозаписи, Дисциплинарный комитет вынес решение наказать К.Агаева отстранением его от трех игр, а его клуб оштрафовать в размере 3000 манатов. Еще 1000 манатов "Габала" выплатит за то, что 4 его игрока получили желтые карточки. Кроме того, игрок команды "Интер" Эльвин Мамедов за неспортивное поведение получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля. Он наказан отстранением от очередной игры, а его клуб оштрафован в размере 200 манатов.