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    Дисциплинарный комитет АФФА наказал главного наставника и тренера

    Габала и Зиря оштрафованы

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, на заседании обсудили процессы, произошедшие на матче "Габала" - "Зиря" XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

    Просмотрев видеозапись игры, Дисциплинарный комитет оштрафовал "Зиря" на 800 манатов по причине наказания 5 футболистов команды желтой карточкой, главный тренер Айхан Аббасов был дисквалифицирован на 5 матчей за употребление в коридоре стадиона оскорбительных фраз, и клуб понес убыток на 4 000 манатов.

    В трех из пяти матчей наказание в отношении главного тренера будет условным и ему предоставлен испытательный срок на 6 месяцев. В случае получения им наказания за время испытательного срока, очередная часть санкции вступит в силу.

    За агрессивные действия на 2 матча дисквалифицированы футболисты "Габалы" Гисмет Алыев и Джавид Гусейнов, а также легионеры "Зиря" Ричард Гадзе и Садио Тоункара. Оба клуба оштрафованы на 3200 манатов.

    За обеспечение не на должном уровне безопасности и общественного порядка, клуб "Габала" оштрафован на 4 000 манатов. В случае повторения подобного, клуб ждет более суровое наказание.

    За нарушение правил технической зоны тренер команды Сянан Гурбанов оштрафован на один матч, а клуб понес убыток в 800 манатов. 

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