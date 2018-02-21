Дисциплинарный комитет АФФА наказал главного наставника и тренера

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, на заседании обсудили процессы, произошедшие на матче "Габала" - "Зиря" XVI тура Премьер-лиги Азербайджана.

Просмотрев видеозапись игры, Дисциплинарный комитет оштрафовал "Зиря" на 800 манатов по причине наказания 5 футболистов команды желтой карточкой, главный тренер Айхан Аббасов был дисквалифицирован на 5 матчей за употребление в коридоре стадиона оскорбительных фраз, и клуб понес убыток на 4 000 манатов.

В трех из пяти матчей наказание в отношении главного тренера будет условным и ему предоставлен испытательный срок на 6 месяцев. В случае получения им наказания за время испытательного срока, очередная часть санкции вступит в силу.

За агрессивные действия на 2 матча дисквалифицированы футболисты "Габалы" Гисмет Алыев и Джавид Гусейнов, а также легионеры "Зиря" Ричард Гадзе и Садио Тоункара. Оба клуба оштрафованы на 3200 манатов.

За обеспечение не на должном уровне безопасности и общественного порядка, клуб "Габала" оштрафован на 4 000 манатов. В случае повторения подобного, клуб ждет более суровое наказание.

За нарушение правил технической зоны тренер команды Сянан Гурбанов оштрафован на один матч, а клуб понес убыток в 800 манатов.