Дисциплинарный комитет АФФА наказал двух футболистов

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на мероприятии были определены меры наказания в связи с инцидентами, происшедшими на играх XXV Премьер-лиги Азербайджана.

Самому тяжелому наказанию подвергся футболист бакинского клуба АЗАЛ Рашад Абдуллаев. Опытный полузащитник дисквалифицирован на 3 игры из-за оскорбления соперника на 86-й минуте матча с "Баку".

Вдобавок, АЗАЛ оштрафован на 3000 манатов. На этой игре капитан "Баку" Жаба также получил красную карточку. На 69-й минуте за недостойное поведение он получил вторую желтую карточку и был отстранен от игры. Дисциплинарный комитет отстранил бразильского нападающего на 1 игру, а его клуб оштрафовал на 200 манатов.

В матче с клубом "Сумгайыт" желтые карточки получили 5 футболистов "Габалы", на встрече "Интер" - "Нефтчи" и игре "Карабах" - "Хазар-Лянкяран" - 4 футболиста. По этой причине все 3 клуба оштрафованы на 1000 манат.