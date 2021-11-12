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Дисциплинарный комитет АФФА наказал 3 клуба

Дисциплинарный комитет АФФА наказал 3 клуба Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.
Футбол
12 ноября 2021 г. 14:38
Дисциплинарный комитет АФФА наказал 3 клуба

Состоялось очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены дисциплинарные нарушения, допущенные в 3-х матчах X тура Премьер-лиги Азербайджана.

Поскольку в домашней игре с "Зиря" футболист клуба "Сабах" Хуан Камара получил вторую желтую карточку и был удален с поля, он пропустит одну игру, клуб оштрафован на 200 манатов.

В матче с "Габалой" защитник "Сабаила" Юрген Годжа по аналогичной причине получил такое же наказание, клуб также был оштрафован на 200 манатов

На 86-й минуте встречи с "Нефтчи" на поле появился болельщик "Кешля". В результате клуб, являющийся хозяином поля, понес убытки в размере 1 600 манатов.

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Версия на азербайджанском языке AFFA İntizam Komitəsi 2 futbolçu və 3 klubu cəzalandırıb

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