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    Дисциплинарный комитет АФФА аннулировал решение арбитра на матче между "Карабахом" и "Нефтчи"

    Гостевая команда из-за болельщиков понесла убытки

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА объявил о своем решении касательно инцидентов, произошедших на матче между "Карабахом" и "Нефтчи" XV тура в Премьер-лиге Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, столичный клуб был оштрафован на 800 манатов по причине использования на 20 минуте болельщиками гостевой команды пиротехники.

    Из-за неправильной оценки арбитром эпизода, показанная за симуляцию на 67-й минуте футболисту "Нефтчи" Рахману Гаджиеву желтая карточка была аннулирована.

    После окончания матча выяснилось, что болельщиками "Нефтчи" на стадионе сломано 9 сидений. По этой причине "Нефтчи" придется выплатить установленную "Карабахом" сумму нанесенного ущерба.

    Отметим, что матч завершился ничьей - 1:1. Матч рассудил Рамиль Диниев.  

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