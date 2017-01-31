Дисциплинарный комитет АФФА аннулировал решение арбитра на матче между "Карабахом" и "Нефтчи"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА объявил о своем решении касательно инцидентов, произошедших на матче между "Карабахом" и "Нефтчи" XV тура в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, столичный клуб был оштрафован на 800 манатов по причине использования на 20 минуте болельщиками гостевой команды пиротехники.

Из-за неправильной оценки арбитром эпизода, показанная за симуляцию на 67-й минуте футболисту "Нефтчи" Рахману Гаджиеву желтая карточка была аннулирована.

После окончания матча выяснилось, что болельщиками "Нефтчи" на стадионе сломано 9 сидений. По этой причине "Нефтчи" придется выплатить установленную "Карабахом" сумму нанесенного ущерба.

Отметим, что матч завершился ничьей - 1:1. Матч рассудил Рамиль Диниев.