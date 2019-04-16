Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал вратаря "Сабаиля" на 3 матча

Дисциплинарный комитет АФФА дисквалифицировал вратаря "Сабаиля" Александра Рыбку на 3 матча.

Как сообщает Report, причина связана с высказыванием 32-летним голкипером оскорбительных фраз после получения желтой карточки на матче с "Нефтчи" в XXIV туре.

Клубу украинского футболиста назначили штраф на 1 600 манатов. Дисквалификация на два из трех матчей применена условно и ему предоставлен испытательный срок на 6 месяцев. В случае повторного наказания в течение испытательного срока, вступит в силу очередная часть санкции.

На этой встрече желтые карточки также получили 4 игрока "Нефтчи". В связи с этим флагман оштрафован на 800 манатов.

Из-за резкого протеста тренера "Габалы" Эльмара Бахшиева судье на выездном матче с "Кешля", его отстранили с технической зоны. Дисциплинарный комитет наказал Бахшиева на один матч и оштрафовал клуб на 800 манатов.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Сабаил" завершился ничьей - 2:2. Что касается "Габалы", она одержала победу над "Кешля" - 2:1.