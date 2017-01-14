Директора "Барселоны" уволили после комментариев о Месси

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Директор "Барселоны" по связям с Королевской федерацией футбола Испании (RFEF) Пере Гратакос уволен со своего поста, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Официальная формулировка — "за публичное выражение личного мнения, не совпадающее с позицией клуба".

Ранее во время жеребьевки четвертьфиналов Кубка Испании Гратакос заявил: "Без Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других одноклубников Месси не был бы таким хорошим футболистом". Решение об увольнении принял исполнительный директор "Барселоны» Альберт Солер, возложивший на себя обязанности директора, отвечающего за отношения с RFEF. Гратакос продолжит работать в "Барселоне" в рамках проекта "Масия 360".

На этой неделе Месси вывел каталонский клуб в четвертьфинал Кубка Испании, забив прямым ударом со штрафного решающий мяч в ответной встрече с "Атлетиком" (3:1). Аргентинец впервые в карьере забил со штрафного в третьем матче подряд за "Барселону". Ранее в этом году он отличился в первом матче против "Атлетика" (1:2) и в игре 17-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (1:1).