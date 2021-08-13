Директор Республиканского стадиона: Дренажная система стадиона в идеальном состоянии

Жаркие погодные условия являются одной из основных причин плохого состояния травяного покрова. Вы и сами видите, что стоит аномальная жара.

Жаркие погодные условия являются одной из основных причин плохого состояния травяного покрова. Вы и сами видите, что стоит аномальная жара.

Об этом Report сообщил директор Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова Шамиль Гулиев.

Он отметил, что за травяным покровом ухаживают представители клуба "Карабах": "Согласно договору, заключенному между руководством стадиона и представителем Агдама в январе 2015 года, поле и прилегающие к нему территории-раздевалки, помещения для журналистов и т.д. находятся в пользовании клуба. Представители клуба ответственны за то, чтобы поле и подсобные помещения находились в надлежащем состоянии. То есть эти части не имеют никакого отношения к стадиону. За остальные части стадиона несем ответственность мы. В 2015 году, когда арена была передана в пользование "Карабаха", травяной покров был в идеальном состоянии. Однако после этого ежегодно пару летних месяцев (июль, август) возникают такого рода проблемы".

По словам Гулиева, сотрудники "Карабаха" неплохо ухаживают за полем: "Почва вовремя удобряется, обрабатывается, то есть обеспечивается надлежащий уход".

Комментируя высказывания президента клуба "Карабах" Таира Гезеля о том, что в дренажной системе стадиона имеются проблемы и допущена ошибка при проектировании, директор отметил, что это не соответствует действительности: "Дренажные системы работают идеально. Такая дренажная система может быть только на Бакинском Олимпийском стадионе. Все, кому угодно, могут приехать и на месте убедиться в прекрасной работе дренажной системы. Дренаж нужен для того, чтобы вода не застаивалась на поле, не образовывались лужи. Пожухшая трава никак не связана с дренажной системой".

Гулиев также внес ясность в информацию о том, что ежегодно на содержание стадиона из госбюджета выделяются огромные средства: "Пишут, что, якобы, имеет место растрата средств, мол, кто-то набивает себе карманы. На проводимую здесь работу не выделяется ни копейки госсредств. Средства, выделяемые государством, идут только на выплату определенной части заработной платы сотрудников. Центральная арена на хозрасчете, она окупает себя сама".