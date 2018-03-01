Директор "Карабаха": Основные трансферы реализуем летом - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report директора футбольного клуба "Карабах" Эмраха Челикеля:

- За 11 туров до конца Премьер-лиги Азербайджана "Карабах" опережает "Габалу" на 9 очков. Можно ли сказать, что уже 5 сезонов подряд Ваш клуб очень близок к чемпионству?

- Пока позади остались лишь 17 туров. С этой точки зрения, в нынешней ситуации разница в 9 очков не означает чемпионство. В целом, говорить об этом очень рано. Это может отвлечь нас от мотивации. Мы не можем заявить, что добились большого успеха и уже стали чемпионами. В команде все в порядке. Думаю, что так и продолжится. А затем можем добиться желаемого результата.

- Можно сказать, что Ваша команда зимой не осуществила трансфер. Связано ли это с достаточностью нынешнего состава, или переговоры с желаемыми футболистами не состоялись?

- Связанные с трансфером вопросы мы держим в секрете. Не хотим говорить на эту тему. Лишь после достижения результата мы сообщаем об этом. Мы не реализовали трансфер, так как это полномочие у главного тренера Гурбана Гурбанова. Если он не хочет реализовать трансфер, мы не против. Если Гурбан муаллим не видит в этом необходимости, значит в команде все в порядке. Это не значит, что мы не нашли футболиста. В любом случае, было бы неправильно говорить о недостатках и нехватке игроков.

- Упоминались имена нескольких футболистов. Больше всего на повестке стоял вопрос трансфера Хама Биллиата из Зимбабве...

- Мы периодически ведем с футболистами переговоры, встречаемся. Для трансфера реализуем активные встречи. Бывает, что трансфер удается, случается и наоборот. Иногда процесс затягивается. Не хочу перечислять конкретные имена. В вопросе трансфера мы стараемся делать все в соответствии с желанием главного тренера и в зависимости от нужды клуба.

- Может Вы направили все силы на летнее трансферное окно, чтобы лучше выступить в еврокубках?

- Скорее всего, так и будет. На данный момент трудно осуществить трансфер и найти футболиста, обладающего статусом свободного агента. Думаю, основные трансферы реализуем летом.

- Зимой команду покинули Дино Ндлову и Тарик Эльюнусси. Ощущается ли отсутствие этих футболистов?

- Я так не думаю. Мы смотрим на футболистов в команде. Хотелось бы еще раз отметить, что при согласии нашего главного тренера, согласны и мы. На данный момент у нас нет подобной проблемы. Желаю также успехов покинувшим команду игрокам.

- После зимнего перерыва в трех матчах "Карабаху" удалось забить всего два мяча. Не говорит ли это о проблемах в линии нападения?

- Со временем мы увидим это в более ясной форме. Думаю, что будет еще лучше.

- Что Вы можете сказать о положении Рамиля Шейдаева? Он выступает в национальной команде, считается одним из молодых и талантливых футболистов. Хотя и получил шанс в составе "Карабаха", не может показать себя с лучшей стороны...

- Это - технические вопросы. Говорить об этом было бы неправильно. Могу сказать, что Рамиль является тем футболистом, которого мы хотели. Он также член национальной команды. У каждого игрока бывают трудные периоды. В такие моменты мы должны поддержать их. Мы все должны помочь Рамилю преодолеть черную полосу.

- Несколько дней назад вице-президент Вашего клуба Таир Гезель провел встречу с футболистами и поставил перед командой новые задачи. Одна из них, скорее всего, является путевкой в Лигу чемпионов. Попасть в группу в новом формате стало немного сложнее...

- Таир бек периодически встречается с командой, держит все под контролем и всегда дает свои поручения. А мы делаем все возможное, чтобы достичь целей. Как и каждый год, в этом году мы постарается сделать все от нас зависящее. Со временем мы увидим это. Хотим довести команду до того уровня, до которого можем дойти. А в Лиге чемпионов система изменилась. Однако, мы не должны менять цель, чтобы достичь максимальной вершины.

- Таир Гезель также сказал, что Ваша команда отдаст предпочтение молодежи. Это было встречено неоднозначно...

- Он всегда требует уделять внимание воспитанию азербайджанской молодежи. Это не является нашей новой целью. Такое задание мы получили много лет назад и делаем для этого все возможное.

- Есть ли изменения в бюджете клуба?

- Каких-либо изменений в бюджете нашего клуба нет. Все в порядке. Мы вновь постараемся представлять нашу страну в самой лучшей форме.

- В заключение хотелось бы поговорить об инфраструктуре. В этом сезоне клуб воспользовался тремя стадионами. Какой из них Вы закажете в следующем сезоне для еврокубков?

- Не хотим торопиться на этот счет. Все стадионы в хорошем состоянии. Можно воспользоваться всеми. Чтобы принять решение, в первую очередь нужно завоевать путевку в еврокубки. После этого примем самое правильное решение.