Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Директор Бакинского дворца спорта Джалалет Кязымова снята с занимаемой должности.

Директор Бакинского дворца спорта Джалалет Кязымова снята с занимаемой должности.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов.

На должность директора дворца пока никто не назначен.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы министерства Габиль Мехдиев этот факт подтвердил. Сообщается, что Дж.Кязымова ушла по собственному желанию.

Джалалет Кязымова приходится матерью члену Исполнительного комитета АФФА, президенту Федерации футзала Азербайджана и председателю наблюдательного совета ФК "Кешля" Зауру Ахундову.

Бакинский дворец спорта (бывший Дворец ручных игр) был построен в 1974 году. С того времени дворцом руководил сначала отец З.Ахундова, а затем его мать Дж.Кзымова.

В Бакинском дворце спорта, расположенном на Бакинском бульваре на берегу Каспийского моря, проводились республиканские и международные соревнования по гандболу, бадминтону, дзюдо, футзалу, борьбе, настольному теннису, тхэквондо и волейболу. Из престижных соревнований на арене были организованы турнир "Золотое Гран-При" по борьбе, I Европейские игры Баку-2015 и IV Игры исламской солидарности Баку-2017.