О нас
Report Georgia
Аудио новости

Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ Директор Бакинского дворца спорта Джалалет Кязымова снята с занимаемой должности.
Футбол
20 декабря 2021 г. 17:28
Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Директор Бакинского дворца спорта Джалалет Кязымова снята с занимаемой должности.

Как стало известно Report, соответствующий приказ подписал министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов.

На должность директора дворца пока никто не назначен.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы министерства Габиль Мехдиев этот факт подтвердил. Сообщается, что Дж.Кязымова ушла по собственному желанию.

Джалалет Кязымова приходится матерью члену Исполнительного комитета АФФА, президенту Федерации футзала Азербайджана и председателю наблюдательного совета ФК "Кешля" Зауру Ахундову.

Бакинский дворец спорта (бывший Дворец ручных игр) был построен в 1974 году. С того времени дворцом руководил сначала отец З.Ахундова, а затем его мать Дж.Кзымова.

В Бакинском дворце спорта, расположенном на Бакинском бульваре на берегу Каспийского моря, проводились республиканские и международные соревнования по гандболу, бадминтону, дзюдо, футзалу, борьбе, настольному теннису, тхэквондо и волейболу. Из престижных соревнований на арене были организованы турнир "Золотое Гран-При" по борьбе, I Европейские игры Баку-2015 и IV Игры исламской солидарности Баку-2017.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakı İdman Sarayının direktoru işdən çıxarılıb - EKSKLÜZİV

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
Больной COVID-19 попытался проникнуть в Кяльбаджар
15 декабря 2021 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
Евросоюз опубликовал заявление об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе
15 декабря 2021 г. 03:43
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi