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    Директор агентства: Некоторые спортсмены-нарушители предлагают нам взятку

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) столкнулось со случаями коррупции".

    Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам года пресс-конференции сообщила директор AMADA Шафаг Гусейнли.

    По ее словам, со стороны некоторых тренеров и спортсменов поступали различные предложения коррупционного характера взамен прикрыть нарушения.

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