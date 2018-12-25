Директор агентства: Некоторые спортсмены-нарушители предлагают нам взятку

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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) столкнулось со случаями коррупции".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итогам года пресс-конференции сообщила директор AMADA Шафаг Гусейнли.

По ее словам, со стороны некоторых тренеров и спортсменов поступали различные предложения коррупционного характера взамен прикрыть нарушения.