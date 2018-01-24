Дино Ндлову: "Я почувствовал, что Гурбан Гурбанов не хочет продлевать контракт"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Новый трансфер китайской команды "Ханчжоу Гринтаун" Дино Ндлову назвал причину ухода из футбольного клуба "Карабах".

Как сообщает Report, 28-летний нападающий в интервью "kickoff.com" заявил, что принял одно из лучших решений.

Этот шаг Ндлову назвал необходимым для будущего своей семьи. Он отметил, что причиной трансфера является обеспечение потребности в финансовой безопасности: "Я не хотел покидать "Карабах". Но срок моего контракта истекал. В разговоре с нашим главным тренером (Гурбаном Гурбановым - ред) о новом договоре я почувствовал, что он не хочет продления срока соглашения. Хотя, контракты других футболистов были продлены. Я должен был быть реалистом. Хотел обеспечить безопасность своего будущего. Потому что я не молодею со временем. В результате, воспользовавшись этой возможностью, я решил уехать в Китай".

Южноафриканский форвард "Ханчжоу Гринтаун" рассказал о своих целях и нынешнем состоянии: "Пока в Китае у меня все хорошо. Не могу жаловаться. Я стараюсь приспособиться к высоте и режиму сна. Личная моя цель никогда не изменялась. Я буду стараться играть лучше чем в "Карабахе", для возвращения моего клуба в Суперлигу забивать больше голов".

Отметим, что 20 января Дино Ндлову подписал контракт с китайским клубом "Ханчжоу Гринтаун".