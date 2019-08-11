"Динамо" Рамиля Шейдаева проиграл "Зениту" - ФОТО

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между "Динамо", за который выступает нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, и "Зенитом".

Как передаёт Report, встреча прошла на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершилась со счётом 0:2.

Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве - на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Под занавес встречи гости удвоили преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.

"Зенит", набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице ЦСКА на четыре очка. При этом у "армейцев" есть матч в запасе. "Динамо" (5) - 11-е.