"Динамо" не возьмет Махира Эмрели на тренировочный сбор в Австрии

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели близок к уходу из хорватского клуба "Динамо".

Как сообщает Report со ссылкой на хорватскую прессу, загребская команда не возьмет 27-летнего нападающего на тренировочный сбор в Австрию для подготовки к новому сезону.

Ожидается, что помимо Эмрели, в подготовительном процессе не примут участие Морено Живкович и Габриэль Рукавина.

Отметим, что Махир Эмрели, выступающий за "Динамо" с 2022 года, в составе команды дважды становился чемпионом Хорватии. Срок его текущего контракта истекает летом 2026 года.