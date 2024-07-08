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"Динамо" не возьмет Махира Эмрели на тренировочный сбор в Австрии

"Динамо" не возьмет Махира Эмрели на тренировочный сбор в Австрии
Футбол
8 июля 2024 г. 10:20
Динамо не возьмет Махира Эмрели на тренировочный сбор в Австрии

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели близок к уходу из хорватского клуба "Динамо".

Как сообщает Report со ссылкой на хорватскую прессу, загребская команда не возьмет 27-летнего нападающего на тренировочный сбор в Австрию для подготовки к новому сезону.

Ожидается, что помимо Эмрели, в подготовительном процессе не примут участие Морено Живкович и Габриэль Рукавина.

Отметим, что Махир Эмрели, выступающий за "Динамо" с 2022 года, в составе команды дважды становился чемпионом Хорватии. Срок его текущего контракта истекает летом 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке "Dinamo" Mahir Emrelini təlim-məşq toplanışına aparmayacaq

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