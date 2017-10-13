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    Дик Адвокат покинет пост главного тренера сборной Нидерландов

    Адвокат останется в сборной до ноября

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Дик Адвокат покинет свой пост в ноябре. Как сообщает Report, об этом 70-летний специалист заявил порталу Football Oranje.

    Он сообщил, что Федерация должна найти хорошего кандидата на будущее. Адвокат сказал, что останется в сборной до ноября. Ожидается, что Нидерланды проведут за это время два товарищеских матча.

    Отметим, что Адвокат возглавил сборную Нидерландов 1 июня 2017 года, сменив на посту главного тренера Данни Блинда. Однако он не смог вывести голландцев на ЧМ-2018. Сборная не смогла попасть в финальную часть соревнований, заняв третье место в группе А. Ранее специалист тренировал сборную Нидерландов в 1992-1994 и 2002-2004 годах.

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