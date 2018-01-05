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    Диего Симеоне могут назначить главным тренером "Челси"

    Антонио Конте в конце текущего сезона может покинуть лондонский клуб

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне может возглавить английский "Челси".

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times, причина заключается в намерении нынешнего главного тренера лондонцев Антонио Конте покинуть данный пост в конце текущего сезона из-за разногласий с руководством клуба в политике трансфера.

    Отмечается, что итальянского специалиста заменит его аргентинский коллега.

    Отметим, что Д.Симеоне с 2011 года является главным тренером "Атлетико". Возглавляемый им коллектив не только становился чемпионом Испании, но и завоевывал Королевский и Супер кубки.

    Под его руководством клуб не только стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА, но также впервые вышел в финал Лиги чемпионов.

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