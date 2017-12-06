Диего Перотти: "Карабах" заполнил пробелы

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Карабах" действительно заполнил пробелы. Соперник играл в свою игру. А мы ждали своего момента".

Как сообщает Report, об этом футболист итальянской "Ромы" Диего Перотти сказал, комментируя победу на "Карабахом" в VI туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 1:0.

Аргентинский нападающий, ставший автором единственного гола на 53 минуте матча, сообщил, что выход в 1/8 финала в качестве победителя группы - фантастический результат. Он отметил, что подобные встречи опасны: "После того как в первом матче мы сыграли вничью, никто в нас не верил. Но мы, опустив голову, усиленно работали. Мы достойны быть на высоте на финише. Такие встречи бывают очень опасны. Мы работали сообща и победили. Теперь должны получать удовольствие от этого момента".

Отметим, что "Рома", имеющая столько же очков, что и "Челси" (11 очков), по личным показателям вышла в 1/8 финала лидером группы С. Испанский "Атлетико", занявший 3 место (7 очков), продолжит борьбу в Лиге Европы.