Диего Марадона намерен судиться с бывшей девушкой

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Легендарный футболист Диего Марадона собирается подать в суд на бывшую подругу Росио Оливиу, с которой состоял в отношениях шесть лет.

Как сообщает Report, об этом заявил сам Марадона в аргентинском шоу La Red.

Аргентинца выгнали из дома, который он же и купил, но легенда не собирается сдаваться: "Я никогда не поднимал руки на девушку, но в тот момент я хотел оторвать ей голову. Она подписала соглашение о конфиденциальности, а потом начала трепать языком направо и налево. Я уже позвонил своему адвокату и намерен идти до конца. Она сейчас отдыхает за мои деньги и живет в моем доме. Извините, но я не Дед Мороз, чтобы раздавать такие подарки, а потому намерен все вернуть".

Также он отметил, что их любовь окончательно и бесповоротно мертва.