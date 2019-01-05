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    Диего Марадона госпитализирован в Аргентине

    Экс-футболист и тренер Диего Марадона был госпитализирован во время планового обследования в одной из клиник Буэнос-Айреса

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Экс-футболист и тренер Диего Марадона был госпитализирован во время планового обследования в одной из клиник Буэнос-Айреса.

    Как передаёт Reportсо ссылкой на TheSun, Марадоне предстоит экстренная операция после обнаружения кровотечения в желудке.

    Согласно информации, в больнице именитый футболист находится вместе со своими детьми.

    В конце декабря сообщалось, что Марадона, в последнее время занимающий пост главного тренера мексиканского "Дорадоса", уже несколько дней не появляется в расположении клуба.

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