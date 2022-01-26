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Диего Коста продолжит карьеру в «Салернитане»

Диего Коста продолжит карьеру в «Салернитане» Бразильский нападающий Диего Коста станет игроком «Салернитаны».
Футбол
26 января 2022 г. 04:59
Диего Коста продолжит карьеру в «Салернитане»

Бразильский нападающий Диего Коста станет игроком «Салернитаны».

Как передает Report, об этом сообщает Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Футболист присоединится к команде на правах свободного агента. Контракт Косты с «Салернитаной» будет рассчитан на полгода. В соглашение будет включена опция продления, если клуб сохранит прописку в итальянской Серии А.

Последним клубом 33-летнего Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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