​Диего Коста может пропустить восемь матчей из-за дисквалификации

Нападающий футбольного клуба "Атлетико" Диего Коста может пропустить восемь матчей чемпионата Испании из-за оскорбления судьи в игре 31-го тура национального первенства с "Барселоной". Как передает Report об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

Встреча "Барселоны" и "Атлетико" прошла 6 апреля на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. Коста был удален с поля на 28-й минуте игры за неспортивное поведение.

В послематчевом отчете арбитр встречи Хесус Мансано отметил, что Коста оскорбил его родственников, за что 30-летнему нападающему грозит отстранение на четыре следующих матча. Еще четыре игры футболист может пропустить из-за того, что схватил за руку судью, чтобы тот не показал ему красную карточку. Коста, покидая поле, продолжал выкрикивать оскорбления в адрес рефери.

Таким образом, Коста может пропустить остаток сезона, так как до конца чемпионата осталось семь туров.

"Атлетико" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 62 очка после 31 матча. Лидирует "Барселона", в активе которой 73 очка после 31 встречи.