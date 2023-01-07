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Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции

Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.
Футбол
7 января 2023 г. 14:30
Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции

Федерация футбола Франции на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, срок нового соглашения рассчитан до 2026 года.

Дешам руководит сборной с июля 2012 года. За десять лет французы стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и серебряными призерами двух турниров: чемпионата Европы (2016) и чемпионата мира (2022).

18 декабря сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 — по пенальти) в финале чемпионата мира в Катаре.

После игры президент Франции Эммануэль Макрон попросил 54-летнего специалиста остаться на посту главного тренера национальной команды.

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Версия на азербайджанском языке Fransa milli komandası Didye Deşamla müqavilə müddətini uzadıb

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