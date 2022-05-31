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Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца

Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды.
Футбол
31 мая 2022 г. 23:11
Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды.

Как передает Report со ссылкой на L'Equipe, специалист уехал из расположения сборной Франции, которая готовится к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА, из-за смерти отца. Временно национальной командой будет руководить Ги Стефан, занимающий пост ассистента Дешама.

Напомним, в групповом этапе Лиги наций УЕФА Франции предстоит встретиться с национальными командами Дании, Хорватии и Австрии. В матче 1-го тура группового этапа чемпионы мира сыграют с Данией. Встреча пройдет 3 июня на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. Начало игры - в 21:45 по бакинскому времени.

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