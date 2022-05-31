Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды.

Как передает Report со ссылкой на L'Equipe, специалист уехал из расположения сборной Франции, которая готовится к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА, из-за смерти отца. Временно национальной командой будет руководить Ги Стефан, занимающий пост ассистента Дешама.

Напомним, в групповом этапе Лиги наций УЕФА Франции предстоит встретиться с национальными командами Дании, Хорватии и Австрии. В матче 1-го тура группового этапа чемпионы мира сыграют с Данией. Встреча пройдет 3 июня на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. Начало игры - в 21:45 по бакинскому времени.