Дидье Дешам покинул расположение сборной Франции из-за смерти отца

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам покинул расположение национальной команды.
Как передает Report со ссылкой на L'Equipe, специалист уехал из расположения сборной Франции, которая готовится к матчам группового этапа Лиги наций УЕФА, из-за смерти отца. Временно национальной командой будет руководить Ги Стефан, занимающий пост ассистента Дешама.
Напомним, в групповом этапе Лиги наций УЕФА Франции предстоит встретиться с национальными командами Дании, Хорватии и Австрии. В матче 1-го тура группового этапа чемпионы мира сыграют с Данией. Встреча пройдет 3 июня на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. Начало игры - в 21:45 по бакинскому времени.